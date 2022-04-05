17 водителей, у которых явно больше денег, чем мозгов

Все эти спойлеры, низкие подвески и колонки с басами - это, конечно, глупо, но хоть как-то можно понять. А вот чем руководствовались владельцы этих авто понять невозможно.

1. Испортить хорошую машину только для того, чтобы она была похожа на Corvette

2. Что ты такое?

3. А вы думали только у Бэтмена есть авто? Супермен тоже любит порулить!

4. Ну, зачем, чувак? Зачем?

5. Даже не знаю, как это описать

6. А ведь когда-то это был великолепный Porsche

7. Удачи с парковкой

8. "Сделайте мне Mustang из Mach 5!"

9. Не машина, а крик о помощи на колесах

10. Воу-воу! Полегче!

11. Парень, остановись! Хватит!

12. Это просто издевательство над машиной!

13. Не уверен, кожа это или нет, но на мойку ему лучше не заезжать

14. И даже лужайку сообразили!

15. Просто шедевр

16. Школьная доска на капоте? Да, чувак, самое то для охоты на клоунов

17. Ну, зато можно посидеть на багажнике

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