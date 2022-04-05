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6 способов найти общий язык и подружиться с Тельцами

6 способов найти общий язык и подружиться с Тельцами

Тельцов по праву можно считать одними из самых сложных людей в Зодиакальном круге, но это совсем не значит, что найти к ним подход невозможно. Если вы будете следовать простым рекомендациям астрологов, то обязательно сможете подружиться с любым Тельцом.


Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о том, что мы никого не встречаем случайно. Если вам на пути повстречался Телец, и вам захотелось с ним построить дружбу или любовь, оно точно того стоит.

Не отвлекайте Тельца от его дел

Если вам хочется поговорить с ним или пригласить его куда-то, то обязательно нужно сверяться с его расписанием. Если не уважать его работу и дела, то Телец может обидеться. Ему важно оставлять время для личных дел и забот. Если вы уважаете интересы человека данного Знака, то он уважает вас.

Покажите Тельцу, что он для вас важен

Например, это можно сделать при помощи осторожного комплимента. Например: «Не знаю, что бы я без тебя делала. Ты всегда так вовремя мне помогаешь. Спасибо тебе». Главное, чтобы комплименты не были наигранными, притянутыми за уши. Благодарите Тельца только за то, что он действительно сделал ради вас. Льстить им точно не стоит, поскольку они очень хорошо распознают ложь. Это у них в крови.


Дайте Тельцу полезный финансовый совет

Например, если вы знаете, как можно сэкономить средств, поделитесь с Тельцом этой информацией. Эти люди крайне экономны, поэтому обязательно оценят вашу поддержку и попытку быть полезными и уберечь их от ненужных трат. Советы могут быть любыми, но только не общайтесь с Тельцами свысока, будто они полные профаны в вопросах финансов, работы.

Будьте красивыми

Тельцы рождены под эгидой Венеры, поэтому ими движет чувство прекрасного. Они обожают красивые вещи и красивых людей. Даже если вы претендуете не на должность их второй половинки, а на место хорошего друга, вам придется выглядеть хорошо. Тельцы не любят. когда люди выглядят не ухоженно, когда от них неприятно пахнет.

Принимайте их приглашение в гости

Если этот человек приглашает вас в гости ни в коем случае не говорите что-то типа: «Не хочу дома сидеть. Давай лучше выберемся куда-нибудь. Дома скукатища». Для вас, может быть, и скука, но не для Тельцов. Они очень любят настольные игры, просмотр фильмов, приготовление вкусной пищи. Им нравится быть дома, поэтому не отказывайтесь от приглашений в гости. Если Телец приглашает вас, значит ему есть чем вас удивить. Будьте в этом уверены.


Помогайте Тельцам при любом удобном случае

Как показывают наблюдения, представители данного Знака очень ценят тех, кто не бросает их в беде. Сегодня вы поможете Тельцу, а потом вам поможет он, причем не один раз. Особенно важно оказывать им поддержку в тех ситуациях, когда они о ней просят. Поверьте на слово — они не будут просто так просить вам о помощи. Если они это делают, значит ситуация действительно сложная.

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По материалам: dailyhoro.ru

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