Александра Трусова - фигуристка: биография, кто родители, национальность, достижения (фото)

Детство фигуристки

Тренера чемпионки

Успехи Александры Трусовой

Личная жизнь

17-летняя Александра Вячеславовна Трусова несмотря на возраст уже стала легендой среди фигуристок. В ее биографии уже есть мировой рекорд по произвольной программе, а также несколько сложных прыжков, которые она исполнила первой в истории.Учитывая, кто родители молодой чемпионки, становится чуть понятнее как она смогла добиться столь выдающихся результатов. Александра родилась в Рязани 23 июня 2004 года и является русской по национальности. У нее большая семья:Отец — Вячеслав. Мастер спорта, посвятивший себя изучению боевых искусств. Мужчина знает дзюдо, самбо и рукопашный бой.Мать — Светлана. В молодости она занималась легкой атлетикой. Женщина решила, что карьера дочери важнее собственной и посвящает все свое время помощи Александре и подрастающим сыновьям.Младшие братья — Егор (2008 г.р.) и Иван (2015 г.р.). Мальчики еще не успели попасть на радары журналистов.Спортивная карьера девочки началась в 4 года, когда отец на день рождения подарил ей ролики. Саша настолько в них влюбилась, что никогда не снимала, даже во время еды. Родители-спортсмены решили поддержать увлечение дочери и отдали ее на фигурное катание.Первым тренером в биографии будущей фигуристки стала Ольга Шевцова. Она сразу заметила несколько уникальных черт Александры Трусовой:Увлеченность. Девочку не приходилось заставлять заниматься. Любовь к спорту шла у нее изнутри, позволяя выкладываться на все 100%.Выносливость. Это уникальная черта Трусовой. Она буквально с самого начала показала уникальную выдержку и способность проходить через тренировки, недоступные даже детям старше по возрасту.Прыгучесть. Легкость в движениях и отсутствие страха падений позволили Саше к 8 годам изучить всю программу двойных прыжков. Более того, по личным воспоминаниям спортсменки фигурное катание она полюбила именно за прыжки.Вскоре девочке пришлось перейти к другому тренеру по возрасту. Им стала Лариса Мелкова. Но долго пройти вместе они не смогли. По работе Вячеславу Трусову пришлось переехать в Москву, забрав с собой семью. Так в 9 лет Александра попала в спортивный центр "Самбо-70" на каток "Хрустальный". До 12 лет она занималась в группе Александра Волкова. Его жена ставила первые программы девочке. Там же Трусова начала изучение тройных прыжков.Впоследствии фигуристка перешла в группу Анны Царевой, но долго там не задержалась и сменила тренера на , чемпионку СССР, которая за свою карьеру уже подготовила целую плеяду чемпионок:Юлию Липницкую;Евгению Медведеву;Алину Загитову.Именно в группе Этери Тутберидзе в 2016 году Саша начала профессиональную карьеру и заслужила первые весомые достижения. В 2020 году она вновь сменила тренера на Евгения Плющенко, многократного чемпиона Олимпийских игр.Осенью 2016 года фигуристка заслужила первую весомую медаль — бронху финала Кубка России среди юниоров. На этом девушка не остановилась:В 2017 году Александра стала призером весеннего Первенства России среди всех возрастов.Осенью того же года впервые начала включать в программу четверные прыжки. В этот год она неоднократно занимает 1 и 2 места в РФ, Белоруссии и Австралии.2018 год стал знаковым для фигуристки. Она попала в историю спорта, впервые достигнув оценки техники 92,35 от судей в Софии за 2 безошибочных четверных прыжка в одной программе и каскады из тройных элементов. Она обогнала предыдущего рекордсмена сразу на 10 баллов.Так начался путь фигуристки к Книге рекордов Гиннесса. Вначале на тренировке в 2018 году Александра Трусова исполнила четверной лутц. До этого в биографии ни у одной спортсменки в истории не было такого достижения. Потом она повторила за Мики Анхо четверной сальхов, став второй в мире фигуристкой, способной выполнить этот прыжок. А впоследствии в том же году дополнила "коллекцию" четверным лутцем.В сентябре 2019 года благодаря исполнению четверных тулупа и лутца на соревнованиях, Сашу в возрасте 15 лет внесли в Книгу рекордов Гиннесса.До конца 2019 года Трусова смогла улучшить результат до 4 четверных прыжков в одной программе. Она неоднократно становилась призером соревнований в Канаде, Японии и других странах. Но из-за невероятной сложности и сопутствующих ошибок девушка неоднократно занимала места не выше третьего.Чемпионат мира в 2020 году был отменен из-за Covid-19. Но после перехода к Евгению Плющенко Александра Трусова стала активно выступать на соревнованиях мирового уровня:В 2020 году выиграла 2 этапа Кубка России. Но на Чемпионате РФ стала только бронзовой медалисткой.Ситуация повторилась на Чемпионате мира 2021 года. Там Трусова также получила бронзу. Но зато она вновь вписала себя в историю спорта, совершив 5 четверных прыжков за программу, пусть и с ошибками.В 2022 году в Пекине Александра заняла 2 место, безошибочно повторив 5 четверных прыжков.Последняя победа была встречена фигуристкой очень эмоционально. Она разрыдалась и кричала, что ненавидит фигурное катание и больше не будет заниматься этим спортом. Как позже объяснила девушка, у нее случился нервный срыв из-за того, что она уже 3 года не может добиться золота, несмотря на все старания.Учитывая, что прославленной фигуристке всего 17 лет и все свободное время она посвящает тренировкам, информации о будущем муже пока нет никакой. Всю свою любовь девушка посвящает собакам. На соревнования она регулярно берет в качестве талисмана любимую чихуахуа Тину.Учитывая упорство и талант Александры Трусовой, она вполне способна занимать первые места на Олимпиаде и мировых чемпионатах. Так что стоит ждать от спортсменки новых рекордов и достижений.За пределами сцены Александра — обычная молодая девушка, которая очень любит читать и обожает математику. Это лучший пример того, что спорт не мешает развиваться в точных науках.