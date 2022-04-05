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Андрей Малахов совсем удалил свой Инстаграм

Андрей Малахов совсем удалил свой Инстаграм
Телеведущий Андрей  Малахов расстроил поклонников уходом из соцсетей. Андрей Малахов практически исчез из соцсетей. На днях стало известно о внезапном решении звезды экрана совсем удалить свой акаунт в Инстаграм  (деятельность компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России). Сей факт удивил его преданных поклонников, для которых эта страничка была главным источником новостей о звезде. Чуть ранее он объявил: «У меня нет страницы в Одноклассниках. Все страницы, которые ведутся от моего имени там - фейки! Если видите подобное - жалуйтесь на аккаунт!» Личной страницы в соцсети ВКонтакте у любимца публики также нет. Теперь телеведущий общается с поклонниками лишь через мессенджер Телеграм.
Андрей Малахов Стоит отметить, что Малахов постоянно работает. «Чем я могу объяснить свой успех? Только трудолюбием. Не все готовы 24 часа проводить на работе», - говорил он. При этом мало кто знает, что Андрей очень верующий человек. Он часто молится и просит у Бога помощи. «Для психологического состояния это идеально - прийти после работы в тишину храма, где никого нет, горят свечи и побыть там 10 минут просто для восстановления», - делился телеведущий. А еще каждое воскресенье он ходит на службу в храм с сыном Сашей. Малахов долгие годы остается одним из самых оплачиваемых телеведущих. Он живет у Храма Христа Спасителя в самом центре Москвы. Элитная четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров с видом на Кремль стоит более 140 миллионов рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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