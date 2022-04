Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных первых частей Monkey Island





Издательство Devolver Digital и разработчики из студии Terrible Toybox в сотрудничестве с Lucasfilm Games анонсировали Return to Monkey Island. Игра станет прямым продолжением легендарных The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. На данный момент у игры нет списка целевых платформ, но игру обещают выпустить уже в 2022 году.

В качестве дизайнеров и авторов сценария игры Return to Monkey Island выступают Рон Гилберт и Дэйв Гроссман, которые создали The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. При этом они не принимали участие в работе над выходившими позже проектами, напомним, что всего по серии Monkey Island было выпущено 5 игр, последняя из которых (Tales of Monkey Island) вышла в 2009 году.

Return to Monkey Island, как и прошлые части серии, будет представлять собой приключенческий квест в жанре point-and-click.

