Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal Engine 5

Вадим Карасев





Сегодня компания Epic Games провела мероприятие State of Unreal, в рамках которого объявили, что движок Unreal Engine 5 выходит в официальный релиз. В течение нескольких месяцев движок тестировался отдельными студиями разработчиков, а теперь он доступен всем желающим.

В рамках мероприятия State of Unreal разработчики из Crystal Dynamics официально заявили, что следующая игра серии Tomb Raider находится в разработке на Unreal Engine 5. Во время презентации генеральный менеджер франшизы Tomb Raider Даллас Дикинсон заявил следующее:

Crystal Dynamics гордится тем, что является частью запуска Unreal Engine 5. Этот новый движок переводит игровой процесс на новый уровень повествования. И именно поэтому мы рады объявить сегодня, что мы только что начали разработку нашей следующей игры Tomb Raider на Unreal Engine 5. Наша цель — раздвинуть границы достоверности и предоставить высококачественный кинематографический боевик/приключение, которого фанаты заслуживают как от Crystal Dynamics, так и от франшизы Tomb Raider. Нам не терпится отправиться в это путешествие вместе.

На данный момент нет никакой информации об игре, не был показан тизер или скриншоты. Разработчики только подтвердили факт создания проекта, в первую очередь, чтобы привлечь к его созданию специалистов.

Как скоро выйдет новая Tomb Raider от Crystal Dynamics — неизвестно. Напомним, что сейчас Crystal Dynamics также работает совместно со студией Xbox The Initiative над Perfect Dark.