Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal Engine 5

Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal Engine 5


Сегодня компания Epic Games провела мероприятие State of Unreal, в рамках которого объявили, что движок Unreal Engine 5 выходит в официальный релиз. В течение нескольких месяцев движок тестировался отдельными студиями разработчиков, а теперь он доступен всем желающим.

В рамках мероприятия State of Unreal разработчики из Crystal Dynamics официально заявили, что следующая игра серии Tomb Raider находится в разработке на Unreal Engine 5. Во время презентации генеральный менеджер франшизы Tomb Raider Даллас Дикинсон заявил следующее:

Crystal Dynamics гордится тем, что является частью запуска Unreal Engine 5. Этот новый движок переводит игровой процесс на новый уровень повествования. И именно поэтому мы рады объявить сегодня, что мы только что начали разработку нашей следующей игры Tomb Raider на Unreal Engine 5. Наша цель — раздвинуть границы достоверности и предоставить высококачественный кинематографический боевик/приключение, которого фанаты заслуживают как от Crystal Dynamics, так и от франшизы Tomb Raider. Нам не терпится отправиться в это путешествие вместе.

На данный момент нет никакой информации об игре, не был показан тизер или скриншоты. Разработчики только подтвердили факт создания проекта, в первую очередь, чтобы привлечь к его созданию специалистов.

Как скоро выйдет новая Tomb Raider от Crystal Dynamics — неизвестно. Напомним, что сейчас Crystal Dynamics также работает совместно со студией Xbox The Initiative над Perfect Dark.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети
Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети
Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку
Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку
Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal Engine 5
Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal
Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5
Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России
Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России
Trek to Yomi — объявлена дата релиза, продолжительность и представлен новый геймплей
Trek to Yomi — объявлена дата релиза, продолжительность и представлен
В новом видео по Starfield рассказали о роботе-компаньоне VASCO
В новом видео по Starfield рассказали о роботе-компаньоне VASCO
Михаил Ефремов высказался о действиях России
Михаил Ефремов высказался о действиях России
По слухам, Роман Абрамович просит деньги на свой бизнес
По слухам, Роман Абрамович просит деньги на свой бизнес
17 водителей, у которых явно больше денег, чем мозгов
17 водителей, у которых явно больше денег, чем мозгов
Александра Трусова - фигуристка: биография, кто родители, национальность, достижения (фото)
Александра Трусова - фигуристка: биография, кто родители,

Топ на сегодня

Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании прошла "самая ожидаемая свадьба года"
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Microsoft запускает программу наставничества Xbox

Еще по теме

Fortnite стала первой игрой, которая использует Unreal Engine 5
Эти 50+ игр на Unreal Engine выйдут в 2022 году — Epic Games представили трейлер
Многие студии Xbox разрабатывают свои игры на Unreal Engine 5
Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5