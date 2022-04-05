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Дима Билан выписался из больницы и собирается в Израиль

Дима Билан выписался из больницы и собирается в Израиль
Певец Дима Билан поделился с поклонниками своими планами. 40-летний Дима Билан, в марте перенесший серьезную операцию, все еще полностью не восстановил свое здоровье, однако уже активно строит планы на ближайшее будущее, о чем он рассказал подписчикам в Telegram. Певец сообщил, что его наконец-то выписали из больницы, где он провел около месяца. Сейчас Дима находится дома, но надолго задерживаться там артист не собирается, потому что уже в мае уедет в Израиль. Билан уточнил, что изначально хотел улететь в Тель-Авив еще в апреле, но его подвело здоровье. В итоге исполнитель вынужден был перенести путешествие на конец весны. Артист уверяет, что отправится в ближневосточную страну по работе: 19 мая у него состоится концерт в Хайфе, а 20-го – в израильской столице. Однако поклонники Билана все равно отнеслись к его планам с подозрением, опасаясь, что он может задержаться там на неопределенное время, как и некоторые его коллеги по цеху.
                                                            Дима Билан Как известно, с конца февраля в Израиле живут Алла Пугачева с семьей, недавно туда прилетел и рэпер Джиган, по слухам, собирающийся получить местное гражданство для себя, жены и отпрысков. Поэтому никто не удивится, если Билан тоже решит отдохнуть за границей. Правда, артист утверждает, что готовит концерты не только в Израиле, но и в российских городах. «Уже в мае отправляюсь в большой тур по России! Соскучился очень по вам и своей работе! Может быть кажется, что ее нет, а работа идет! Использую это время с пользой! Утверждаю музыку, планирую премьеры, съемки и многое другое! Буду радовать вас в этом году!» — написал певец в соцсети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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