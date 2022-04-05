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Дмитрий Нагиев едва не попал под запрет из-за своих выходок

Дмитрий Нагиев едва не попал под запрет из-за своих выходок
Актера и ведущего Дмитрия Нагиева спасла скандальная Ксения Собчак.   Артист и Игорь Лифанов вспомнил об интересном эпизоде из молодой жизни юбиляра. Они дружили еще со студенческих времен, а когда выпустились из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, будущий ведущий «Голоса» пошел работать на радио и был весьма успешен в этом, удивляя публику своими харизмой и необычным юмором.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дима после института на радио «выстрелил». Он был необычным. Но Анатолий Собчак, насколько я знаю, давал распоряжение закрыть этого «гаденыша», что-то в этом роде. А его дочь Ксения кричала: «Нет, он мне нравится!» Просто у Димы были шутки на грани», — рассказал КП Лифанов. Именно тогда, на радио «Модерн» он придумал свою фирменную визитку: «С вами был я, Дмитрий Нагиев». Прошло уже много лет, но эту фразу артист использует до сих пор.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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