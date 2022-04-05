Екатерина Андреева оправдалась за шикарную жизнь

Ведущая Екатерина Андреева рассказала, какая она в жизни. Телеведущая — личность многосторонняя. В эфире Первого канала мы привыкли видеть ее в строгих костюмах, однако в соцсетях журналистка предстает с точностью до наоборот: в леопардовых принтах и дорогих машинах.Екатерина Андреева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Роллс-ройс» не мой, а моих друзей, если вы об этом, — заметила Андреева. — Вообще я устаю от консервативного стиля, поэтому в жизни могу позволить себе свободу». «Вне кадра я одеваюсь очень неформально», — заявила Андреева в интервью Надежде Стрелец. Екатерина Андреева — ведущая новостей на Первом канале. На телевидение ее привел Сергей Доренко, с тех пор она там так и работает. К пропаганде в СМИ Андреева относится отрицательно. Считает, что журналисты должны освещать две точки зрения.