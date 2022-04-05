Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter
Сегодня, 17:10
В марте он стал крупнейшим акционером компании.
Илон Маск станет членом совета директоров Twitter как минимум до 2024 года, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США.
Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.
Я рад сообщить, что мы принимаем @elonmusk в наш совет! После разговоров с Илоном в последние недели нам стало понятно, что он принесет большую пользу компании.
«Он страстно поддерживает и одновременно активно критикует сервис, а это именно то, что нужно в Twitter и в совете директоров, чтобы сделать компанию сильнее в долгосрочной перспективе», — прокомментировал назначение гендиректор компании Параг Агравал.
В марте Илон Маск купил 9,2% Twitter, об этом стало известно из документов SEC, опубликованных 4 апреля. У предпринимателя больше 80 млн подписчиков в соцсети. 5 апреля Маск запустил опрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да».
По материалам: Sivator