Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter

В марте он стал крупнейшим акционером компании.Илон Маск станет членом совета директоров Twitter как минимум до 2024 года, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США.Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.Я рад сообщить, что мы принимаем @elonmusk в наш совет! После разговоров с Илоном в последние недели нам стало понятно, что он принесет большую пользу компании.«Он страстно поддерживает и одновременно активно критикует сервис, а это именно то, что нужно в Twitter и в совете директоров, чтобы сделать компанию сильнее в долгосрочной перспективе», — прокомментировал назначение гендиректор компанииВ марте Илон Маск купил 9,2% Twitter, об этом стало известно из документов SEC, опубликованных 4 апреля. У предпринимателя больше 80 млн подписчиков в соцсети. 5 апреля Маск запустил опрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да».