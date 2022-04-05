Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России

Актриса Ингеборга Дапкунайте сбежала из страны. Артистка уехала в Европу в конце февраля. В интервью литовским СМИ она говорила, что нужно было сделать это еще в 2014 году. Правда, работает звезда по-прежнему в России. В России у Ингеборги Дапкунайте и Романа Должанского (заместителя худрука Театра наций) есть большой проект — Международный фестиваль искусств «Вдохновение», который уже много лет проходит на ВДНХ. Как говорят эксперты, на это мероприятие ежегодно тратят десятки миллионов рублей. Это при том, что участие в нем либо бесплатное, либо за символическое вознаграждение. Из открытых источников в Сети можно увидеть, что суммы, выделяемые на фестиваль, внушительные. Так, в 2017 году на концерт потратили около трех миллионов рублей, на оформление территории — 20 миллионов, а на мультимедийное шоу — порядка 50 миллионов. Интересно, что услуги Дапкунайте не включены в стоимость, по крайней мере, контрактов с ней не найти, хотя она является куратором, арт-директором и художественным руководителем «Вдохновения».Ингеборга Дапкунайте - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В последний раз фестиваль прошел на площадке ВДНХ в прошлом году. Причем сначала летом, а затем и зимой 2021 года — на такой шаг организаторы пошли впервые. «З-ая.ру» связался с пресс-службами фестиваля и ВДНХ, и представители сторон не смогли ответить на вопросы относительно будущего фестиваля. Мол, нет ни конкретных дат проведения, ни четких распоряжений от руководства. А вот генеральный продюсер смотра Артур Григорянц подтвердил, что «Вдохновению-2022» все-таки быть. «Даты мероприятия не менялись — начнем в конце июля и закончим 1 августа — в день рождения ВДНХ. В арт-дирекции у нас не только Дапкунайте, поэтому все состоится. По участию Ингеборги ничего пока сказать не могу. Мы и сами в замешательстве в связи с последними событиями». Подыскивают ли уже нового художественного руководителя для проекта, Григорянц отвечать не стал. Отметим, что Ингеборга Дапкунайте нелестно высказалась о России в конце марта, беседуя с литовскими журналистами. Она сказала, что испугалась происходящих событий, поэтому взяла семью и отправилась в Брюссель. Там она собирается побыть некоторое время. Вернется ли обратно — актриса не уточнила. Такой поступок резко осудили многие общественные деятели. Например, Иван Охлобыстин сказал: «Свалила еще одна шпрота». Коллеги актрисы напомнили, что в последние годы она снималась преимущественно в России.