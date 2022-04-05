Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади

Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади

Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади
Актриса Ирина Пегова вместе с 16-летней дочерью Таней устроила вечернюю прогулку по центру Москвы. Ирина Пегова - заслуженная артистка России, актриса МХТ им. А. П. Чехова,  исполнительница главных ролей в ряде кассовых кинолент и рейтинговых сериалов. Ей подвластны многие амплуа, но сама артистка предпочитает комедийные роли. А еще артистка увлекается бальными танцами. Примечательно, что Пегова в прошлом году приняла участие в «Ледниковом периоде» и даже дошла до финала. Несмотря на то, что артистка обладает нестандартной фигурой, она смогла впечатлить судей. Однако после проекта звезда решила похудеть.
Ирина Пегова За минувший год Ирина преобразилась на глазах поклонников. Она похудела, о чем сама похвасталась в соцсетях. В последнее время актриса часто ездит на съемки и устраивает себе тренировки. Но на днях она отправилась на вечерний променад. Артистка облачилась в алое пальто и ботинки на тракторной подошве. Пегова подчеркнула талию. Она прошлась по Красной площади с дочкой Татьяной, которую родила от Дмитрия Орлова.
Ирина Пегова с дочерью Татьяной «Я часто хожу по Красной площади! И гуляю, и прохожу по ней на тот берег в Замоскворечье и прохожу сквозь нее ГУМ, И катаюсь на коньках, но редко ее можно застать в затишье, в паузе, без нас, без людей…. Это несколько дней назад до снегопада», — заявила Пегова. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что дочка растет ее копией. «Просто красотки», «Таня крашиха!», «Ириночка, вы прелесть!», «Какие красивые девочки», «Две куколки!», «Просто прелесть», «Очень атмосферно там именно в тихий снежный поздний вечер», «Какая вы стройная», «Очень милые», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

6 способов найти общий язык и подружиться с Тельцами
6 способов найти общий язык и подружиться с Тельцами
Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади
Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади
Оксана Самойлова с ужасом рассказала о взрослении детей
Оксана Самойлова с ужасом рассказала о взрослении детей
Исполнитель Мастера Чифа из сериала Halo обратился к недовольным фанатам франшизы
Исполнитель Мастера Чифа из сериала Halo обратился к недовольным
Андрей Малахов совсем удалил свой Инстаграм
Андрей Малахов совсем удалил свой Инстаграм
Дмитрий Нагиев едва не попал под запрет из-за своих выходок
Дмитрий Нагиев едва не попал под запрет из-за своих выходок
Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и это не то, что мы привыкли видеть
Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных первых частей Monkey Island
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Многообещающая Citizen Sleeper получила дату релиза — сразу в Game Pass
Многообещающая Citizen Sleeper получила дату релиза — сразу в Game

Топ на сегодня

Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках Xbox
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках
Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда
Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании прошла "самая ожидаемая свадьба года"
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании
19 фотографий счастливчиков, которые заказали еду и внезапно сорвали куш, получив куда больше, чем они просили
19 фотографий счастливчиков, которые заказали еду и внезапно сорвали

Еще по теме

Похудевшая Ирина Пегова поделилась свежим фото
Похудевшая Ирина Пегова прокатилась на самокате на каблуках
Ирина Пегова сверкнула попкой в купальнике
Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини