Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади

Актриса Ирина Пегова вместе с 16-летней дочерью Таней устроила вечернюю прогулку по центру Москвы. Ирина Пегова - заслуженная артистка России, актриса МХТ им. А. П. Чехова, исполнительница главных ролей в ряде кассовых кинолент и рейтинговых сериалов. Ей подвластны многие амплуа, но сама артистка предпочитает комедийные роли. А еще артистка увлекается бальными танцами. Примечательно, что Пегова в прошлом году приняла участие в «Ледниковом периоде» и даже дошла до финала. Несмотря на то, что артистка обладает нестандартной фигурой, она смогла впечатлить судей. Однако после проекта звезда решила похудеть.Ирина Пегова За минувший год Ирина преобразилась на глазах поклонников. Она похудела, о чем сама похвасталась в соцсетях. В последнее время актриса часто ездит на съемки и устраивает себе тренировки. Но на днях она отправилась на вечерний променад. Артистка облачилась в алое пальто и ботинки на тракторной подошве. Пегова подчеркнула талию. Она прошлась по Красной площади с дочкой Татьяной, которую родила от Дмитрия Орлова.Ирина Пегова с дочерью Татьяной «Я часто хожу по Красной площади! И гуляю, и прохожу по ней на тот берег в Замоскворечье и прохожу сквозь нее ГУМ, И катаюсь на коньках, но редко ее можно застать в затишье, в паузе, без нас, без людей…. Это несколько дней назад до снегопада», — заявила Пегова. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что дочка растет ее копией. «Просто красотки», «Таня крашиха!», «Ириночка, вы прелесть!», «Какие красивые девочки», «Две куколки!», «Просто прелесть», «Очень атмосферно там именно в тихий снежный поздний вечер», «Какая вы стройная», «Очень милые», — прокомментировали пост подписчики.