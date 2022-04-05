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Исполнитель Мастера Чифа из сериала Halo обратился к недовольным фанатам франшизы

Исполнитель Мастера Чифа из сериала Halo обратился к недовольным фанатам франшизы


Первый сезон сериала Halo только начался, широкой публике показали пока пару серий, но уже есть большое количество поклонников франшизы, которые недовольны сериалом. Его ругают за разные аспекты — от общего сюжета до мелких деталей в съемке.

Еще до старта сериала Halo его создатели рассказали, что у картины свой собственный канон, который отличается от игр. В первой же серии показали лицо главного героя — Мастера Чифа, чего не было в игре за все время существования франшизы. Актер Пабло Шрайбер, который исполнил роль Мастера Чифа в сериале Halo, обратился к недовольным поклонникам работы через свои соцсети. Он заявил, что уважает мнение людей, которые «ненавидели шоу еще до того, как увидели его» и в целом к зрителям, которые не согласны с тем, что команда сериала делает. Шрайбер отмечает, что будет «продолжать работать изо всех сил каждый день, чтобы сделать это шоу лучшим и привлечь внимание и уважение к вселенной Halo».

Напомним, что сериал Halo хорошо стартовал в прокате на Paramount+, получив рекордные просмотры первого эпизода. Сериал уже продлен на второй сезон.

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По материалам: newxboxone

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