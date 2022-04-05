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К организации продленки в школах предложили установить системный подход

К организации продленки в школах предложили установить системный подход

21:21  Автор: Жанна Звягина



Экспертный совет «Единой России» на заседании одобрил законопроект об установлении единого подхода к организации в школах работы групп продленного дня, сообщает во вторник пресс-служба партии.

В настоящее время продленка есть только в каждой пятой школе; при этом, чем старше дети, тем она становится недоступнее, сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. Кроме того, по ее словам, законом об образовании сегодня установлена возможность создания продленок, «но не определен единый порядок функционирования».

Документом предлагается установить, что решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в них детей принимается школой с учетом мнения совета родителей. Проектом также предусматривается, что продленка наряду с присмотром и уходом за учениками включает воспитание и подготовку к учебе, проведение физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий.

В законе об образовании также предлагается предусмотреть право региона на дополнительное финансирование присмотра и ухода за учениками в группах продленного дня. По словам Аршиновой, такая норма направлена на снижение размера платы за пребывание ребенка в группе продленки.

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Экспертный совет «Единый России» в ходе заседания во вторник также одобрил законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Документ вводит прямой запрет возлагать на педагогов работу по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. 

О поддержке инициатив в ходе заседания заявили министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#школы


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По материалам: pnp.ru

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