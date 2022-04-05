Карелова призвала усилить межведомственное взаимодействие по инклюзивному спорту

15:51 Автор: Анастасия Островкова

Законодательная база по созданию условий для занятий физической культурой и спортом для инвалидов, включая детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, за последнее время получила масштабное развитие. Об этом заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова сообщила 5 апреля на заседании Совета по делам инвалидов при Совфеде.

Сенатор уточнила, что осенью 2021 года был утвержден план мероприятий до 2030 года по созданию условий для инклюзивных занятий физкультурой и спортом. Утверждена система мер для функционирования и стимулирования деятельности адаптивных спортивных школ, а также создание соответствующих отделений в организациях спортивной подготовки.

«Еще утверждена концепция развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года. Я внимательно посмотрела законодательство и внимательно, с карандашом в руках, проанализировала, насколько оно отвечает тем целям, которые ставятся президентом. Эта концепция — наиболее содержательный документ, в котором определены направления развития адаптивной физкультуры и спорта», — подчеркнула Карелова.

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По мнению зампредседателя, концепция требует развития на уровне органов исполнительной власти федерального уровня и регионов. Итогом реализации проекта станет повышение в Российской Федерации доступности качественных, безопасных и эффективных реабилитационных (абилитационных) услуг и товаров для инвалидов, устранение или возможно полная компенсация ограничений их жизнедеятельности.

«Уже есть тенденция к увеличению количества соответствующих учреждений. Их система включает в себя не только организации сферы физкультуры и спорта, но и образования, здравоохранения, соцзащиты. Здесь возникает усиление межведомственного взаимодействия. У нас много разрозненных позиций», — добавила сенатор.

#инвалиды #спорт

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