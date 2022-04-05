Кети Топурия показала подросших дочку и сына на пляже в Дубае

Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия отдыхает с семьей в Дубае, откуда и поделилась фото с детьми. Кети Топурия уже давно выступает на сцене. Больше 15 лет она является солисткой группы «А’Студио». Артистка удивляет публику не только необычным вокалом, но и чувством стиля. Она не боится экспериментировать с образами. Певица также построила счастливую личную жизнь. Она уже два года счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. У пары уже растет годовалый сын Адам. От первого брака у Кети есть дочка Оливия. Малышке уже шесть лет.Дочь Кети Топурии - Оливия В последнее время певица стала чаще появляться на публике. она возобновила гастроли. Примечательно, что артистка не так давно выступила в Бишкеке. На сцене она щегольнула в алом платье в пол. А на днях Топурия приехала в Дубай. Она поделилась трогательным кадром с детьми. Как оказалось, малыши отдыхают с ней на курорте.Дети Кети Топурии - Оливия и Адам «Мое счастье ❤️», —подписала фото звезда В соцсети Кети опубликовала фото, на котором запечатлела подросшую дочку в сарафане в цветочек. Она играла с годовалым братом на пляже. Малыш в шортах сидел на песке. Примечательно, что наследники певицы кудрявые. Поклонники восхитились тем, как выглядит Оливия. Дети получили много комплиментов.