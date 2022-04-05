Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кети Топурия показала подросших дочку и сына на пляже в Дубае

Кети Топурия показала подросших дочку и сына на пляже в Дубае
Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия отдыхает с семьей в Дубае, откуда и поделилась фото с детьми. Кети Топурия уже давно выступает на сцене. Больше 15 лет она является солисткой группы «А’Студио». Артистка удивляет публику не только необычным вокалом, но и чувством стиля. Она не боится экспериментировать с образами. Певица также построила счастливую личную жизнь. Она уже два года счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. У пары уже растет годовалый сын Адам. От первого брака у Кети есть дочка Оливия. Малышке уже шесть лет.
Дочь Кети Топурии - Оливия В последнее время певица стала чаще появляться на публике. она возобновила гастроли. Примечательно, что артистка не так давно выступила в Бишкеке. На сцене она щегольнула в алом платье в пол. А на днях Топурия приехала в Дубай. Она поделилась трогательным кадром с детьми. Как оказалось, малыши отдыхают с ней на курорте.
Дети Кети Топурии - Оливия и Адам «Мое счастье ❤️», —подписала фото звезда В соцсети Кети опубликовала фото, на котором запечатлела подросшую дочку в сарафане в цветочек. Она играла с годовалым братом на пляже. Малыш в шортах сидел на песке. Примечательно, что наследники певицы кудрявые. Поклонники восхитились тем, как выглядит Оливия. Дети получили много комплиментов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Кети Топурия показала подросших дочку и сына на пляже в Дубае
Кети Топурия показала подросших дочку и сына на пляже в Дубае
Николай Цискаридзе рассказал, когда надо уходить с балетной сцены
Николай Цискаридзе рассказал, когда надо уходить с балетной сцены
6 способов найти общий язык и подружиться с Тельцами
6 способов найти общий язык и подружиться с Тельцами
Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади
Ирина Пегова прогулялась с повзрослевшей дочкой по Красной площади
Оксана Самойлова с ужасом рассказала о взрослении детей
Оксана Самойлова с ужасом рассказала о взрослении детей
Исполнитель Мастера Чифа из сериала Halo обратился к недовольным фанатам франшизы
Исполнитель Мастера Чифа из сериала Halo обратился к недовольным
Андрей Малахов совсем удалил свой Инстаграм
Андрей Малахов совсем удалил свой Инстаграм
Дмитрий Нагиев едва не попал под запрет из-за своих выходок
Дмитрий Нагиев едва не попал под запрет из-за своих выходок
Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и это не то, что мы привыкли видеть
Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных первых частей Monkey Island
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина

Топ на сегодня

Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках Xbox
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании прошла "самая ожидаемая свадьба года"
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании
19 фотографий счастливчиков, которые заказали еду и внезапно сорвали куш, получив куда больше, чем они просили
19 фотографий счастливчиков, которые заказали еду и внезапно сорвали
Ольга Орлова в шоке от русофобии
Ольга Орлова в шоке от русофобии

Еще по теме

Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Кети Топурия запечатлела первые шаги 10-месячного сына
Кети Топурия с дочерью Оливией и подругой веселится в Тоскане
Кети Топурия и ее муж отдыхают в Дубае со всеми своими детьми