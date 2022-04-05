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Клишас прокомментировал отказ Великобритании проводить СБ ООН по Буче

Клишас прокомментировал отказ Великобритании проводить СБ ООН по Буче

Тема: Военная операция на Украине


09:49  Автор: Виктория Карташева



Отказ Великобритании проводить Совбез ООН по Буче доказывает, что эта провокация не выдерживает предметного обсуждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Ранее западные СМИ и украинские власти распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, на которой можно увидеть тела погибших, лежащих на дороге. У многих пользователей возникли сомнения относительно достоверности обвинений Киева в адрес Москвы. 

В Минобороны эти публикации назвали провокацией, подчеркнув, что российские военные непричастны к убийствам мирных граждан. В связи с этим Россия дважды запрашивала проведение Совбеза ООН по ситуации в Буче. Однако об попытки не увенчались успехом. 


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«Отказ Великобритании проводить СБ ООН по Буче — лучшее доказательство того, что эта совместная провокация украинской неонацистской хунты и западных советников Зеленского не выдерживает никакого предметного обсуждения», — отметил Клишас. 

По словам сенатора, умение Запада использовать все площадки ООН для «пропагандистской машины и даже откровенной лжи» отлично известно. В качестве примера он привел историю с пробиркой, которая якобы была доказательством наличия у Ирака оружия массового поражения. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь назвал ситуацию в Буче провокацией для дискредитации России. Он напомнил, что напомнил, что после случившегося «как по разнарядке, в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии». 



#Украина

Ещё материалы: Андрей Клишас, Вячеслав Володин

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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