Крымские депутаты поддержали законопроект об изъятии имущества недружественных государств

11:30 Автор: Александр Мащенко

Депутаты Государственного совета Крыма единогласно поддержали законопроект, предлагающий предусмотреть возможность изъятия в собственность субъектов Российской Федерации объектов, принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Решение было принято в ходе заочного голосования.

К объектам права собственности, которые могут быть изъяты в случае принятия законопроекта, относятся движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в законопроекте.

Имущество недружественных государств и их граждан в России предлагают изымать

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 235 части первой Гражданского кодекса РФ и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества» направлен в качестве законодательной инициативы Госсовета Крыма в Государственную Думу Российской Федерации.

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