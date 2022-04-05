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Крымские депутаты поддержали законопроект об изъятии имущества недружественных государств

Крымские депутаты поддержали законопроект об изъятии имущества недружественных государств

11:30  Автор: Александр Мащенко



Депутаты Государственного совета Крыма единогласно поддержали законопроект, предлагающий предусмотреть возможность изъятия в собственность субъектов Российской Федерации объектов, принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Решение было принято в ходе заочного голосования.

К объектам права собственности, которые могут быть изъяты в случае принятия законопроекта, относятся движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в законопроекте.

Имущество недружественных государств и их граждан в России предлагают изымать


Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 235 части первой Гражданского кодекса РФ и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества» направлен в качестве законодательной инициативы Госсовета Крыма в Государственную Думу Российской Федерации.



#Крым


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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