Ксения Собчак рассказала, где она находится

Ведущая и журналистка Ксения Собчак приехала туда, где ее уже не ждали. Светская львица российская публика ждала не раньше 20-х чисел апреля, ведь именно на эти даты в Москве был запланирован бизнес-форум с участием ведущей. Светская львица специально опубликовала эту информацию в своих социальных сетях, чтобы морально подготовить народ к своему появлению, да и заработок для звезды явно будет не лишним с учетом трат на поездку в Израиль, где она пребывала с сыном с конца февраля.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но оказалось, что Ксения Собчак уже по-тихому прилетела из Тель-Авива. Об этом стало известно из ее телеграм-канала, где она вскользь озвучила известие. «Сижу в Москве, пишу сценарии к новостям», — написала журналистка на своем канале «Кровавая барыня».