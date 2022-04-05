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Ксения Собчак рассказала, где она находится

Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ведущая и журналистка Ксения Собчак приехала туда, где ее уже не ждали. Светская львица российская публика ждала не раньше 20-х чисел апреля, ведь именно на эти даты в Москве был запланирован бизнес-форум с участием ведущей. Светская львица специально опубликовала эту информацию в своих социальных сетях, чтобы морально подготовить народ к своему появлению, да и заработок для звезды явно будет не лишним с учетом трат на поездку в Израиль, где она пребывала с сыном с конца февраля.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но оказалось, что Ксения Собчак уже по-тихому прилетела из Тель-Авива. Об этом стало известно из ее телеграм-канала, где она вскользь озвучила известие. «Сижу в Москве, пишу сценарии к новостям», — написала журналистка на своем канале «Кровавая барыня».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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