Лолита Милявская боится говорить

Певица Лолита Милявская призналась, что находится в страшной ситуации. В начале марта Лолите удалось вывезти мать и дочь из Киева, которые прятались в бомбоубежище. Сейчас близкие певицы в безопасности, однако поводы для беспокойства у звезды все же есть. Данный материал создан и распространен иностранным средством массовой информации «Дождь», выполняющим функции иностранного агента. Сейчас, когда многие звезды высказываются по поводу политической обстановки в России и в мире, Лолита предпочитает проявлять сдержанность. Иначе же у 58-летней исполнительницы, по ее словам, возникнут проблемы… «Пропустила 79-летие своей мамы, потому что невъездная на Украину. Я нахожусь в страшной ситуации: любое слово, какое бы я ни сказала, отразится на моей семье. Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине есть родственники по папиной линии», — сообщила певица на YouTube-канале Натальи Синдеевой.Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Единственное, Милявская возмутилась насчет высоких цен в стране. «Нельзя же так зарабатывать на своих и обдирать граждан до последнего. Как-то непатриотично», — отметила артистка. Сейчас Лолита сосредоточена на дочке, с которой несколько лет жила порознь. Кроме того, звезда планирует возобновить гастрольную деятельность (все ее мартовские концерты были отменены). «За последний месяц совершенно забыла, что я женщина. Не прикасалась ни к чему, кроме ведер, швабр и лекарств. Стирала, гладила — делала все, чтобы моя семья почувствовала себя спокойно. Это крайне важно. А до этого устала так, что не хотела петь, мне было скучно. Вот сейчас как никогда хочу на сцену! Залы открывают, я поеду и все концерты отработаю», — ранее откровенничала артистка.