Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку

Певица Лолита Милявская после переживаний за судьбу мамы и дочери сменила прическу. Лолита Милявская, не так давно воссоединившаяся с мамой и дочкой, решила апгрейдить свою прическу. Вместе с волосами Лолита надеется расстаться со всем плохим, что произошло в ее жизни за последнее время. За новыми ощущениями и прической певица отправилась к своему стилисту. «Сегодня Лёша состриг последствия ковида, стрессов последнего времени. Делай, что должно, и свершится то, что суждено. Гениально сформулировано древнеримским императором». — поделилась в телеграм-канале Лолита Милявская. Публикацию звезда сопроводила видео, на котором предстала с обновленной, ультракороткой прической. На видео она предстала в пудровом топе, черной мини-юбке и сапогах-чулках горчичного оттенка.Лолита Милявская «Говорят, древнеримский император Марк Аврелий сказал: «Делай, что должно и свершится то, что суждено». Я делаю, что должно. В любых обстоятельствах надо себя держать во всех тонусах», — сказала в кадре Лолита Милявская. «Как вы похудели», «Классная🥰❤️», «Лолита,вы потрясающе Выглядите! 🌷🌷🌷», «Лола не устану говорить, ты СЕКСИ ❤️❤️❤️ ноги 🦵 просто огонь 🔥…Стрижка к лицу 🥰🤟😄🤟», «Очень идёт 👍», «Боже только заметила как вы много похудели куколка, хотя Вам разной идет 😍😘», - оценили новый имидж Милявской ее поклонники.