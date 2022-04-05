Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку

Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку

Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку
Певица Лолита Милявская после переживаний за судьбу мамы и дочери сменила прическу. Лолита Милявская, не так давно воссоединившаяся с мамой и дочкой, решила апгрейдить свою прическу. Вместе с волосами Лолита  надеется расстаться со всем плохим, что произошло в ее жизни за последнее время. За новыми ощущениями и прической певица отправилась к своему стилисту. «Сегодня Лёша состриг последствия ковида, стрессов последнего времени. Делай, что должно, и свершится то, что суждено. Гениально сформулировано древнеримским императором». — поделилась в телеграм-канале Лолита Милявская. Публикацию звезда сопроводила видео, на котором предстала с обновленной, ультракороткой прической. На видео она предстала в пудровом топе, черной мини-юбке и сапогах-чулках горчичного оттенка.
Лолита Милявская «Говорят, древнеримский император Марк Аврелий сказал: «Делай, что должно и свершится то, что суждено». Я делаю, что должно. В любых обстоятельствах надо себя держать во всех тонусах», — сказала в кадре Лолита Милявская. «Как вы похудели», «Классная🥰❤️», «Лолита,вы потрясающе Выглядите! 🌷🌷🌷», «Лола не устану говорить, ты СЕКСИ ❤️❤️❤️ ноги 🦵 просто огонь 🔥…Стрижка к лицу 🥰🤟😄🤟», «Очень идёт 👍», «Боже только заметила как вы много похудели куколка, хотя Вам разной идет 😍😘», - оценили новый имидж Милявской ее поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети
Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети
Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку
Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку
Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal Engine 5
Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal
Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5
Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России
Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России
Trek to Yomi — объявлена дата релиза, продолжительность и представлен новый геймплей
Trek to Yomi — объявлена дата релиза, продолжительность и представлен
В новом видео по Starfield рассказали о роботе-компаньоне VASCO
В новом видео по Starfield рассказали о роботе-компаньоне VASCO
Михаил Ефремов высказался о действиях России
Михаил Ефремов высказался о действиях России
По слухам, Роман Абрамович просит деньги на свой бизнес
По слухам, Роман Абрамович просит деньги на свой бизнес
17 водителей, у которых явно больше денег, чем мозгов
17 водителей, у которых явно больше денег, чем мозгов
Александра Трусова - фигуристка: биография, кто родители, национальность, достижения (фото)
Александра Трусова - фигуристка: биография, кто родители,

Топ на сегодня

Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании прошла "самая ожидаемая свадьба года"
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Microsoft запускает программу наставничества Xbox

Еще по теме

Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
Лолита Милявская воссоединилась с дочкой и готовится к концертам