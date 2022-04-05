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Марат Башаров рассказал, чем закончился скандал с его увольнением

Марат Башаров рассказал, чем закончился скандал с его увольнением
Актер Марат Башаров в очередной раз попал в скандальную историю. Артист в феврале этого года не поехал на гастроли «Школы современной пьесы». По версии Иосифа Райхельгауза, актер ушел в запой и подставил своих коллег, за что был со скандалом уволен. В театре говорили о том, что актер и до этого срывал репетиции и вёл себя непрофессионально. Башаров утверждает, что никогда не был частью труппы театра Райхельгауза, а значит и уволить его не могли. Он рассказывает, что сам принял решение об уходе после обвинений в алкоголизме. По его словам, он был готов ехать на гастроли, но помимо запланированного спектакля  «Город» его якобы пытались заставить бесплатно отработать мероприятие, организованное худруком театра. «Все уже сказано. Я просто отказался с ними сотрудничать. У меня сейчас все прекрасно»,— говорит Башаров.
Марат Башаров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После скандала Марат быстро нашел себе новую работу. Он получил поддержку Владимира Кехмана, директора МХАТ им. Горького. Он предложил актеру главную роль в постановке «Нежданно-негаданно», премьера которого запланирована на весну. Башаров считает, что конфликт с руководителем «Школы современной пьесы» исчерпан. Однако он до сих пор не согласен с обвинениями Райхельгауза. «Видимо у худрука были свои какие-то источники, когда меня отправили сначала в запой, а потом в увольнение», — цитирует Башарова Woman.ru. Напомним, что за Башаровым закрепилась репутация дебошира. Бывшие жены обвиняли артиста в избиениях, о которых он часто не помнил на следующий день. Несмотря на скандалы, Марат не стал персоной нон-грата и, как видно, по-прежнему востребован в профессии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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