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Михаил Ефремов высказался о действиях России

Михаил Ефремов высказался о действиях России
Актер Михаил Ефремов прокомментировал ситуацию в стране. После начала действий России по защите Донбасса на Украине многие знаменитости обозначили свою позицию. Настало такое время, в которое отмолчаться или сохранить нейтралитет невозможно — поклонники требуют от своих кумиров конкретики.
Михаил Ефремов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» О собственном мнении высказались Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Анна Нетребко, Николай Басков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе и другие селебрити. Подал голос и актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП. Он сейчас отбывает наказание в Белгородской колонии, и от его лица высказался сайту МК.ru адвокат Петр Хархорин. «Ефремов сказал следующее: «Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас», — процитировал Ефремова адвокат.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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