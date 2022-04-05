Михаил Ефремов высказался о действиях России

Актер Михаил Ефремов прокомментировал ситуацию в стране. После начала действий России по защите Донбасса на Украине многие знаменитости обозначили свою позицию. Настало такое время, в которое отмолчаться или сохранить нейтралитет невозможно — поклонники требуют от своих кумиров конкретики.Михаил Ефремов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» О собственном мнении высказались Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Анна Нетребко, Николай Басков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе и другие селебрити. Подал голос и актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП. Он сейчас отбывает наказание в Белгородской колонии, и от его лица высказался сайту МК.ru адвокат Петр Хархорин. «Ефремов сказал следующее: «Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас», — процитировал Ефремова адвокат.