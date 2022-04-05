Москва ответит на решение Брюсселя выслать 19 сотрудников российского постпредства

19:28 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на высылку Брюсселем 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе.

«Россия даст соответствующий ответ», — цитирует ТАСС ее слова.

Во вторник ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу». Постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова во второй половине дня вызвали во внешнеполитическую службу для ознакомления с этим решением.

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Страны Запада с начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявили персонами нон грата в общей сложности 315 россиян. О выдворении дипломатов ранее уже объявляли в Польше, ФРГ, Словакии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Болгарии, Северной Македонии, Ирландии, Литве, Латвии, Эстонии, Швеции, Черногории и Чехии. США выслали советника-посланника посольства РФ, а также объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высылку российских дипломатов из других стран «недальновидным шагом, ведущим к ответным действиям».

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