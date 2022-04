Не менее 8 студий Xbox используют Unreal Engine 5 в своих играх

Вадим Карасев





В ходе мероприятия State of Unreal, которое прошло сегодня, компания Epic Games объявила, что доступ к движку Unreal Engine 5 теперь могут получить все желающие. Но уже сейчас десятки студий создают свои игры на Unreal Engine 5 или активно работают с движком. Среди этих студий немало команд Xbox.

Было объявлено, что, как минимум 8 студий Xbox используют Unreal Engine 5 уже сейчас. Вот эти команды:

inXile EntertainmentRareUndead LabsThe InitiativeDouble FineNinja TheoryThe CoalitionObsidian

Отметим, что не про все указанные студии до конца понятно, какие именно игры они разрабатывают на Unreal Engine 5. Известно, что Ninja Theory использует движок для Hellblade 2, а Obsidian для The Outer Worlds 2 и Avowed. Можно с уверенностью сказать, что новая часть Gears от The Coalition будет на Unreal Engine 5, как и новая часть State of Decay от Undead Labs.