Николай Цискаридзе рассказал, когда надо уходить с балетной сцены

Танцор Николай Цискаридзе заявил, что смешно притворяться молодым в сорок лет. Звезда балета объявил, что уходит со сцены в 2013 году. С тех пор он делится своим богатым опытом с юными талантами Академии русского балета имени Вагановой. Поклонники удивились решению звезды, но тот уверяет, что рад раннему уходу на пенсию. Поклонники уверены: Цискаридзе мог еще много лет радовать зрителей своим талантом. Так, например, Галина Юзефович напомнила артисту, что легендарная Майя Плисецкая выходила на сцену и в преклонном возрасте. «Это женщина. Их очень долго можно носить на руках, — ответил звезда. — Она — великий человек. И у нее был к концу жизни совсем другой репертуар. Ее в основном носили. Но она крутила фуэте и в 50 с лишним. Если бы я был женщиной, я бы еще плясал».Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Николай отменил, что мужчина с годами теряет прежнюю легкость в движениях. «Лиепа в 40 лет еще танцевал», — возразила литературный критик. «И не надо было этого делать! Он смешон был уже в 35. Это не надо никому показывать. Мои физические возможности позволили мне дотанцевать до 40. Слава Богу, все мои выступления записаны. Я могу посмотреть первый спектакль, через десять лет и последний. У молодого человека энергии больше, а в конце — опытный, который имитирует молодость. Для меня это такая фальшь!» — заявил экс-премьер Большого театра. 48-летний Цискаридзе считает, что успел сделать все за свою карьеру в качестве артиста балета. Кроме того, он попросту стал уставать от выступлений и теперь не жалеет об увольнении. «Я ждал, когда же зарыдаю. Девять лет все жду этой слезы — и ни разу. У меня было такое освобождение! Как будто меня выпустили из зоны. Я, видимо, за 30 лет в балете… поперек горла. Но у меня выхлоп какой был! Я наелся», — говорил он в YouTube-шоу «Юзефович».