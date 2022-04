Официально: 10 игр пополнят Game Pass в первой половине апреля

Вадим Карасев





Объявлен список игр, которые станут доступны по подписке Game Pass на Xbox и PC в первой половине апреля. За несколько часов до официального анонса, появилась утечка, которая частично подтвердилась, но не по всем пунктам.

Официально заявлено, что следующие 10 игр пополнят Game Pass в первой половине апреля:

Cricket 22 (Xbox, xCloud) [email protected] — уже доступноMLB The Show 22 (Xbox, xCloud) — уже доступноChinatown Detective Agency (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 7 апреляDragon Age 2 (xCloud) EA Play – 7 апреляPlants vs. Zombies: Garden Warfare (xCloud) EA Play – 7 апреляStar Wars: Squadrons (xCloud) EA Play – 7 апреляLife Is Strange: True Colors (Xbox, PC, xCloud) – 12 апреляPanzer Corps 2 (PC) [email protected] – 12 апреляThe Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected] – 12 апреляLost In Random (Xbox, PC, xCloud) EA Play – 14 апреля

Отметим, что значительная часть игр из списка уже добавлены в Game Pass для PC и Xbox, и теперь они станут доступны игрокам через xCloud.