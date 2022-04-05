Оксана Самойлова с ужасом рассказала о взрослении детей

33-летняя модель Оксана Самойлова очень не рада взрослению детей. Бизнесвумен рассказала о буднях многодетной матери. Жена рэпера Джигана заявила, что сейчас ее дети переживают непростой период взросления. У Оксаны и Джигана четверо детей: 10-летняя Ариела, семилетняя Лея, четырехлетняя Майя и двухлетний Давид. Благодаря большому материнскому опыты бизнесвумен поняла, что в каждом возрасте ребенка есть плюсы и минусы. Сегодня избранница рэпера сообщила, что теперь и Давид начал проявлять характер. «Давидик — любимец абсолютно каждого. Его милота просто не знает границ. Мы с мужем называем детей до двух лет кульками. Это типа он лежит, ходит, ест и ничего не требует. Вот кульковый период Давида закончился. Он неожиданно очень сильно разболтался. Теперь он тоже полноценный «мучитель». Это наша вторая категория с 2–4 лет. С 4–6 идет категория «душнила». Это когда «я не хочу, чтобы вода была мокрая» и всё такое. Майя как раз в расцвете этой категории», — пожаловалась Самойлова. Сейчас Оксана вместе с детьми находится в Арабских Эмиратах. Они посетили парк развлечений, где устроили яркую фотосессию с цветочными венками на головах. Модель заявила, что провела незабываемый день. После прогулки состоялся ужин в кафе. Возлюбленная музыканта светилась от счастья.Оксана Самойлова с семьей - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Как круто, когда большая дружная семья. Если мои дети удумают нарушить эти традиции, когда вырастут, я их прибью. Я хочу в старости также отжигать всей толпой. Только нас будет еще минимум в 2 раза больше», — радостно заявила Самойлова в своем telegram-канале. Справляться с четырьмя детьми многодетной матери помогает няня. Она уже стала членом этой большой семьи. Недавно Оксана рассказала, что ее помощница-украинка полтора года не виделась с дочерью. Самойлова с супругом помогли женщине воссоединиться со своим ребенком. Теперь они живут все вместе. На позитивных фото и видео Оксаны не хватает Джигана. Оказалось, что глава семьи сейчас находится в Израиле. Певец опубликовал фото, сделанное у Стены Плача. На рэпере был темно-бордовый спортивный костюм и кипа — традиционный еврейский мужской головной убор.