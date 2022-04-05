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Певица Зара показала маму-именинницу

Певица Зара показала маму-именинницу
Певица Зара (Зарифа Мгоян) поделилась фото с мамой Нади Джамаловной Мгоян и публично поздравила ее с днем рождения. Пятого апреля отмечает свой день рождения мама известной певицы Зары. Звезда решила поздравить родительницу публично и в своем микроблоге написала для нее трогательный пост со словами любви. «Моя мудрая, добрая, любящая, прекрасная Мама! С Днём Рождения!💐Каждый день молюсь за твоё здоровье! Молюсь, чтобы ты не знала больше горя… ты столько пережила и переживаешь до сих пор. Мечтаю, чтобы ты чаще улыбалась. Я самая счастливая… у меня есть Ты. Береги себя, родная!🙏🏻Мамочка, я очень тебя люблю❤️», — обратилась Зара к маме. Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с именинницей. Очевидно, что Зара унаследовала от своей мамы красоту.
Певица Зара с мамой «С Днём Рождения мамочки 🙌❤️ Дай Бог ей крепкого здоровья и долгих лет жизни в кругу самых близких и родных ☀️🕊💐💖❤️», - поздравила маму своей подруги Лиза Арзамасова. У мамы певицы волоокие глаза и длинные темные волосы. Подписчики Зары в один голос заявили, что ее мама прекрасна.
Нади Мгоян с внуком «Зарочка, сердечно поздравляю  вашу мамочку с Днём рождения! Здоровья и благополучия желаю! Будьте счастливы!», «Зарочка!С днем рождения Вашу мамочку!Спасибо ей за прекрасную,чуткую доченьку!🎂🍨🌹», «Долгих лет мамочке, спасибо ей за такую прекрасную дочь ❤️», «Нади Джамаловну, искренне поздравляю С Днём Рождения💐 Желаю долголетия, крепкого здоровья, счастья и любви ❤️ ❤️❤️», - откликнулись поклонники в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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