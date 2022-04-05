По слухам, Роман Абрамович просит деньги на свой бизнес

Ходят слухи, что бывший муж Дарьи Жуковой, олигарх Роман Абрамович после санкций остался без денег. После санкций, введенных Западом в конце февраля в отношении России и многих проживающих здесь известных персон, счета Романа Абрамовича оказались заморожены. Теперь бизнесмен вынужден просить в долг у друзей. Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров рассказали, что 55-летний Роман Абрамович просит друзей одолжить ему миллион долларов, чтобы выдать зарплату сотрудникам. С такой просьбой он обратился к американским знакомым предпринимателям, а также к голливудским знаменитостям. Как удалось выяснить журналистам, Роману Аркадьевичу требуется 750 тысяч долларов — в список сотрудников олигарха входит не только бизнес-команда, но и многочисленные работники сервиса, которые следят за его шикарными домами, виллами и яхтами. «Он говорит, что никогда прежде не задерживал зарплату, которая в сумме составляет 750 000 долларов в неделю. Но, поскольку его активы заморожены, он не может платить. Поэтому и обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру, а также семье Ротшильдов», — заявил инсайдер «Ленте.ру».Дарья Жукова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Источник также подчеркивает: несмотря на то, что Абрамович известен дружбой со многими видными деятелями Голливуда, а также воротилами с Уолл-стрит, давать ему в долг никто не спешит. И на данное решение не влияет даже активное участие миллиардера в переговорах между Россией и Украиной. «Хотя они и состоят в приятельских отношениях с Романом, никто не согласился дать ему деньги. Либо у них нет наличных, либо они боятся последствий за такой поступок», — добавил источник. Пресс-служба бизнесмена уже успела опровергнуть информацию американских коллег. «Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств», — подчеркнули там. Отметим, что активы Романа Абрамовича заморожены американскими хедж-фондами. Кроме того, он не может получить прибыль от продажи футбольного клуба «Челси», стоимость которого оценивается в 3 миллиарда долларов. Напомним, Роман Абрамович один из самых известных бизнесменов в мире и богатейший человек России. Он известен как политик, филантроп и общественный деятель.