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По слухам, Роман Абрамович просит деньги на свой бизнес

По слухам, Роман Абрамович просит деньги на свой бизнес
Ходят слухи, что бывший муж Дарьи Жуковой, олигарх Роман Абрамович после санкций остался без денег.   После санкций, введенных Западом в конце февраля в отношении России и многих проживающих здесь известных персон, счета Романа Абрамовича оказались заморожены. Теперь бизнесмен вынужден просить в долг у друзей. Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров рассказали, что 55-летний Роман Абрамович просит друзей одолжить ему миллион долларов, чтобы выдать зарплату сотрудникам. С такой просьбой он обратился к американским знакомым предпринимателям, а также к голливудским знаменитостям. Как удалось выяснить журналистам, Роману Аркадьевичу требуется 750 тысяч долларов — в список сотрудников олигарха входит не только бизнес-команда, но и многочисленные работники сервиса, которые следят за его шикарными домами, виллами и яхтами. «Он говорит, что никогда прежде не задерживал зарплату, которая в сумме составляет 750 000 долларов в неделю. Но, поскольку его активы заморожены, он не может платить. Поэтому и обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру, а также семье Ротшильдов», — заявил инсайдер «Ленте.ру».
Дарья Жукова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Источник также подчеркивает: несмотря на то, что Абрамович известен дружбой со многими видными деятелями Голливуда, а также воротилами с Уолл-стрит, давать ему в долг никто не спешит. И на данное решение не влияет даже активное участие миллиардера в переговорах между Россией и Украиной. «Хотя они и состоят в приятельских отношениях с Романом, никто не согласился дать ему деньги. Либо у них нет наличных, либо они боятся последствий за такой поступок», — добавил источник. Пресс-служба бизнесмена уже успела опровергнуть информацию американских коллег. «Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств», — подчеркнули там. Отметим, что активы Романа Абрамовича заморожены американскими хедж-фондами. Кроме того, он не может получить прибыль от продажи футбольного клуба «Челси», стоимость которого оценивается в 3 миллиарда долларов. Напомним, Роман Абрамович один из самых известных бизнесменов в мире и богатейший человек России. Он известен как политик, филантроп и общественный деятель.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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