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Реабилитация инвалидов станет доступнее

Реабилитация инвалидов станет доступнее

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Ольга Шульга



В 2022 году на оснащение региональных медорганизаций современным реабилитационным оборудованием из федерального бюджета выделят 8,2 миллиарда рублей. Правила предоставления и распределения этих средств прописали в Постановлении Правительства, которое вступает в силу 5 апреля.

Средства будут выделять в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Установлены критерии отбора получателей субсидий. Среди них — наличие у медорганизации отделения реабилитации различных видов. Кроме того, укомплектованность учреждения кадрами, которые участвуют в медицинской реабилитации, должна составлять не менее 70 процентов.

Законы, вступающие в силу с 5 апреля


Всего в 2022-2024 годах власти запланировали оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130-дневных стационаров.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#инвалиды #здравоохранение


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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