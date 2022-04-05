Селена Гомес рассказала о своем ментальном здоровье: "Я стала счастливее"

Вадим Карасев

Селена Гомес в шоу Good Morning America объяснила, почему она четыре года не появлялась в социальных сетях. По словам актрисы, она решила сосредоточиться на своем ментальном здоровье. Гомес призналась, что действительно почувствовала себя лучше, когда ушла из соцсетей.

Это полностью изменило мою жизнь. Я стала счастливее. Я больше живу в настоящем. То, что я росла в центре внимания, определенно многому меня научило,— призналась Селена.

Актриса отметила, что после отказа от социальных сетей она стала больше общаться с людьми в реальности.

Я больше общаюсь с людьми. Это заставляет меня чувствовать себя нормальным человеком.





По словам актрисы, она решила вернуться в сеть для того, чтобы помочь другим людям позаботиться об их ментальном здоровье. Для этого Селена создала платформу Wondermind, которая может помочь пользователям справиться с их психическими расстройствами. Это будет место для тех, кто хочет почувствовать себя понятым и любимым, и для тех, кто хочет ощутить заботу, — отметила она.

По ее словам, на ресурсе можно будет найти полезную информацию, советы экспертов и упражнения, которые помогут улучшить ментальное здоровье. Пользоваться им можно будет бесплатно — Гомес отметила, что хочет использовать свою популярность для того, чтобы помогать людям.

О ментальных проблемах Селена Гомес знает на личном опыте. Она столкнулась с затяжными депрессиями, паническими атаками и травлей со стороны поклонников из-за лишнего веса. Кроме того, долгое время Селена боролась с аутоиммунным заболеванием — волчанкой. На состояние певицы повлияли и токсичные отношения с Джастином Бибером — они расстались в 2018 году. В 2020 году у Гомес диагностировали биполярное расстройство.

Ксения Смирнова