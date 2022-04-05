СМИ: Роман Абрамович просит у друзей в долг миллион долларов, но получает отказы

Вадим Карасев

Портал Page Six сообщил, что миллиардер Роман Абрамович, пострадавший от введенных против него санкций, испытывает серьезные финансовые трудности и просит своих влиятельных друзей о помощи. По эксклюзивной информации издания, по меньшей мере двое приятелей российского предпринимателя отказались дать ему денег в долг. Хотя многие из представителей элиты Голливуда, IT и Уолл-стрит в спокойные времена нередко веселились на знаменитых вечеринках на яхтах Абрамовича и в его особняках, сейчас, судя по всему, мало кто готов выручить предпринимателя.

Роман просит некоторых из своих ближайших влиятельных друзей одолжить ему миллион долларов. Он говорит, что никогда не задерживал зарплату сотрудникам, — а это 750 тысяч долларов в неделю. А сейчас его счета заморожены, и он не может заплатить персоналу.

Он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру, а также к семье Ротшильдов, но далеко не только к ним. Несмотря на то, что они дружат с Романом, эти люди ему отказали — у одних нет такой суммы в ликвидной наличности, другим просто неясно, какими могут быть последствия по международному законодательству,

— рассказал редакции Page Six анонимный инсайдер.

Не помогает и тот факт, что Роман Абрамович, как известно, активно участвует в переговорах между Россией и Украиной. Кинопродюсер Александр Роднянский, высказываясь о роли Абрамовича в данном процессе, называет бизнесмена "невероятно успешным переговорщиком":

Не просто потому что он талантлив по этой части, а потому что у него очень сильно развита эмпатия. И эта эмпатия — главный для него мотив этим заниматься.

По словам Роднянского, Абрамович очень переживает по поводу происходящего и считает своей главной задачей поспособствовать тому, чтобы мирные переговоры имели результат.

Маргарита Дорошевич