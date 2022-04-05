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Sniper Elite 5 «ушла на золото» — игра будет в Game Pass в мае

Sniper Elite 5 «ушла на золото» — игра будет в Game Pass в мае


До релиза игры Sniper Elite 5 остается еще около полутора месяцев, но игра уже «ушла на золото». Об этом студия Rebellion объявила через Twitter, сообщив, что «команды разработчиков в Rebellion проделали невероятную работу», и они не могут дождаться, когда все получат возможность сыграть в Sniper Elite 5. Релиз игры состоится 26 мая.

Напомним, что выходит Sniper Elite 5 на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза, 26 мая, игра будет доступна в подписке Game Pass.

События в Sniper Elite 5 развернутся на территории Франции.


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По материалам: newxboxone

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