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Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5

Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5


Студия The Coalition, которая известна по играм серии Gears, является одной из команд Xbox, которая давно тестирует Unreal Engine 5. Они, в том числе, помогали студии Epic Games в выпуске и оптимизации демонстрационной игры «Матрица» на Xbox Series X | S.

В рамках мероприятия State of Unreal разработчики из The Coalition представили новую демонстрацию, созданную на Unreal Engine 5. Эта демонстрация «показывает, как ресурсы кинематографического качества, включающие десятки миллионов полигонов, могут визуализироваться в режиме реального времени, что является огромным 100-кратным скачком вперед в детализации». Ниже можно посмотреть на представленную демонстрацию.


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По материалам: newxboxone

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