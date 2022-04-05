Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети

33-летняя супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова призналась, что несколько месяцев назад она получала смайлики с поцелуями, а сейчас эти же люди шлют ей проклятия. Татьяна Брухунова сейчас переживает не лучшее время, о чем она честно рассказала подписчикам в Телеграм-канале. Молодая супруга Евгения Петросяна пожаловалась, что стала объектом жесточайшей травли, продолжающейся уже больше месяца. Супруга юмориста призналась, что получает множество сообщений от недоброжелателей, в которых ее не только оскорбляют, но и желают ей смерти, причем выбирают максимально возмутительные и пугающие формулировки.Татьяна Брухунова с сыном Ваганом «Вот уже сорок дней я получаю от 10 до 100 сообщений ежедневно с проклятиями, пожеланиями скорейшей кончины…» — посетовала Брухунова. Татьяна отметила, что ее не так удивляют сами послания, как тот факт, что еще недавно те же самые люди, которые поносят ее последними словами, были доброжелательно к ней настроены и, наоборот, благодарили ее за полезный контент в соцсети. «Но и никогда не пойму, как так выходит, что еще несколько месяцев назад я получала от этих же людей смайлики с поцелуями и виртуальные цветы, благодарность за полезные ссылки и промокоды, а сегодня они же желают мне смерти, притом в столь извращенной форме, что мурашками за секунду покрывается все тело», — отметила жена Петросяна.Татьяна Брухунова и Евгений Петросян с сыном Ваганом Стоит отметить, что Брухуновой не привыкать к травле в Сети, ведь она уже не первый раз становится объектом нападок хейтеров. В свое время Татьяна не меньше страдала от интернет-пользователей, возмущенных ее ролью в разводе Петросяна с Еленой Степаненко и последующим замужеством. Тогда Татьяну обвиняли в крахе 30-летнего брака звездной четы и называли охотницей за богатым наследством престарелого артиста.