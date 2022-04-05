Trek to Yomi — объявлена дата релиза, продолжительность и представлен новый геймплей

Вадим Карасев





Весной этого года на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и других платформах, плюс сразу в Game Pass, должна выйти игра Trek to Yomi. Точной даты релиза у игры не было — до сегодняшнего дня. Разработчики официально объявили, что проект выходит 5 мая, представив вместе с тем новое 15-минутное видео с геймплеем — его можно посмотреть ниже.

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Кроме того, в интервью порталу GamingBolt директор игры Марчин Крышпин рассказал о продолжительности проекта Trek to Yomi. По его словам, пройти игру можно будет примерно за 5 часов:

Игра небольшая, на обычном уровне сложности мне потребовалось около 5 часов, чтобы завершить ее.

Разработчики Trek to Yomi позиционируют игру, как нечто похожее на классические фильмы про самураев, что тоже, отчасти, повлияло на решение о продолжительности проекта: