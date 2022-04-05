Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и это не то, что мы привыкли видеть

Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и это не то, что мы привыкли видеть

Несколько лет назад Гонконг считался одним из самых современных и положительных городов, переиначенных для комфортной жизни.

Однако не все люди знают, что даже столь продвинутая столица имеет свои секреты. Один из путешественников оказался в заселенном спальном районе. Как устроены жилища японцев он заснял на камеру.

Для самых успешных людей этот город предлагает роскошные дома рядом с горой Виктория. Здесь открывается роскошный вид на природные красоты. Если же говорить об обычных людях, то их жилье можно сравнивать с небольшими клетками, непригодными для комфортного проживания.


Средняя заработная плата здесь составляет примерно 150 000 рублей, при этом арендовать жилье можно за более крупную сумму. Каждый 30-тый гражданин вынужден жить в плохих условиях, едва обеспечивая себя самым важным.


Этой ситуацией пользуются люди, зарабатывающие на сдаче жилья в аренду. Они сдают квартиры, в которых мало жилого пространства, а на этажах располагаются общие санитарные узлы. Это похоже на клетку, ведь в одной комнате могут проживать несколько десятков человек.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

Последние новости

Исполнитель Мастера Чифа из сериала Halo обратился к недовольным фанатам франшизы
Исполнитель Мастера Чифа из сериала Halo обратился к недовольным
Андрей Малахов совсем удалил свой Инстаграм
Андрей Малахов совсем удалил свой Инстаграм
Дмитрий Нагиев едва не попал под запрет из-за своих выходок
Дмитрий Нагиев едва не попал под запрет из-за своих выходок
Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и это не то, что мы привыкли видеть
Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных первых частей Monkey Island
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Многообещающая Citizen Sleeper получила дату релиза — сразу в Game Pass
Многообещающая Citizen Sleeper получила дату релиза — сразу в Game
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Рита Дакота напугана болезнью дочери
Рита Дакота напугана болезнью дочери
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании прошла "самая ожидаемая свадьба года"
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании

Топ на сегодня

Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках Xbox
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках
Кристина Орбакайте отменила гастроли в Израиле
Кристина Орбакайте отменила гастроли в Израиле
Народные гадания с яблоком на любовь и на будущее
Народные гадания с яблоком на любовь и на будущее
Дима Билан сообщил о своем самочувствии после операции
Дима Билан сообщил о своем самочувствии после операции
Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда
Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда

Еще по теме

Более 30 семей в Приморье, потерявших дома, получили сертификаты на жилье
Жилье в Екатеринбурге на выгодных условиях
Бюджетные варианты проживания в Сочи
Покупка комнаты в Санкт-Петербурге: чего ждать покупателям