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Ubisoft объявила о прекращении поддержки Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft объявила о прекращении поддержки Ghost Recon Breakpoint


Несколько недель назад издательство Ubisoft сообщило, что прекращает поддержку игры Watch Dogs: Legion. Стало известно о еще одной игре издательства, которая прекращает получать контентные обновления — это Ghost Recon Breakpoint.

Официально объявили, что Ghost Recon Breakpoint больше не получит новых контентных обновлений. Не планируются и другие апдейты, и патч 4.5.0, который выпустили 4 апреля для исправления множества багов, станет последним. В своем сообщении о завершении поддержки Ghost Recon Breakpoint разработчики поблагодарили фанатов игры и отметили, что все полученные в ходе развития шутера замечания будут учтены в будущих проектах.

Что касаемо серверов игры Ghost Recon Breakpoint — они продолжат работать после завершения поддержки проекта. Игра Ghost Recon Breakpoint вышла в октябре 2019 года.

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По материалам: newxboxone

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