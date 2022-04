Утечка: Появился список игр в Game Pass на первую половину апреля

Вадим Карасев





Уже несколько месяцев подряд пользователь bilbil-kun с dealabs публикует информацию об играх, которые добавят в Game Pass. Делает он это за несколько часов до того, как компания Microsoft официально объявляет о проектах, которые вскоре станут доступны в подписке. Сегодня снова произошла такая ситуация — bilbil-kun с dealabs опубликовал список игр на начало апреля. Согласно его данным, следующие 6 игр пополнят Game Pass в начале месяца:

Lost in RandomLife is Strange True ColorsMLB The Show 22Chinatown Detective AgencyPanzer Corps 2Cricket 22

Напомним, эта информация не официальная, позже сегодня Microsoft объявит официальный список новинок Game Pass.