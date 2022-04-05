Утечка: Появился список игр в Game Pass на первую половину апреля
Сегодня, 13:55 Вадим Карасев
Уже несколько месяцев подряд пользователь bilbil-kun с dealabs публикует информацию об играх, которые добавят в Game Pass. Делает он это за несколько часов до того, как компания Microsoft официально объявляет о проектах, которые вскоре станут доступны в подписке. Сегодня снова произошла такая ситуация — bilbil-kun с dealabs опубликовал список игр на начало апреля. Согласно его данным, следующие 6 игр пополнят Game Pass в начале месяца:
Lost in Random
Life is Strange True Colors
MLB The Show 22
Chinatown Detective Agency
Panzer Corps 2
Cricket 22
Напомним, эта информация не официальная, позже сегодня Microsoft объявит официальный список новинок Game Pass.
По материалам: newxboxone