В новом видео по Starfield рассказали о роботе-компаньоне VASCO

Вадим Карасев





Bethesda постепенно вводит игроков в мир Starfield, рассказывая об отдельных аспектах проекта, который должен выйти в этом году. Сегодня они представили новое видео, в котором рассказали о роботе-компаньоне VASCO.

В видео разработчики рассказывают, что VASCO — один из любимых компаньонов команды Bethesda, который в процессе разработки претерпел ряд серьезных изменений. В ролике можно видеть разные концепты VASCO и финальный результат.

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Напомним, релиз Starfield назначен на 11 ноября 2022 года — на Xbox Series X | S, PC и в Game Pass.