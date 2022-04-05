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Валерий Меладзе вернулся в Россию ради денег

Валерий Меладзе вернулся в Россию ради денег
Певец Валерий Меладзе выступил на частной вечеринке. Еще недавно поговаривали, якобы артист не сможет выступать на территории России за нелестные высказывания о стране, но, похоже, это не так. Валерий Меладзе дал концерт на частном мероприятии в северной столице. Несколько дней назад исполнитель заявил, что готов приступать к работе. По всей видимости, у Меладзе началась активная гастрольная деятельность. Несмотря ни на что, россияне рады видеть певца на своих мероприятиях. «Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги халата. Поздравляю, конечно, но, как вы понимаете, не от всей души», — поделились в Сети Admin.Anshlak.
Валерий Меладзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Правда не все пользователи положительно восприняли данную информацию. Многие считают, что Валерию Шотаевичу стоило бы извиниться перед жителями страны за свои слова. «Гнать его в шею, как и брата!»; «Пусть идет следом за Брежневой, которая в Италии отсиживается!»; «Что-то мы добрые слишком, прощаем всех!» — негодует публика. К слову, сейчас Валерий Меладзе предпочитает говорить с поклонниками о творчестве и делиться лишь позитивными моментами. «Песня «Маменька» была записана в октябре 1997 года. Я не понимаю, где мой брат Костя (продюсер Константин Меладзе, - прим. ред.) находил темы и настроение, которым он наполнял песни. «Маменька» пронизана одиночеством и тревогой за будущее. В 1997 году у нас не было поводов для тревоги, наши дела шли в гору, и мы только открывали для себя весь мир! Но потом я много раз испытывал в жизни те эмоции, о которых поется в этой песне», — откровенничал 56-летний исполнитель буквально на днях в своем Telegram-канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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