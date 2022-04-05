Василиса Володина сделала прогноз о нынешней ситуации на Украине

Вадим Карасев

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет страну. По словам 47-летней Володиной, ключевые моменты этой весны приходятся на 4-6 апреля. На поиски компромиссов уже нет времени, это надо было делать, по ее словам, во время переговоров 28-30 марта. Теперь же настало время решительных действий. «Даты с 4 по 6 апреля. Думаю, они могут стать кульминационными. Соединение Марса с Сатурном в точном квадрате к кармическим узлам выглядит как возможный перелом ситуации. Пахнет не мирным урегулированием и договоренностями, а активизацией действий всю следующую неделю до 9 апреля», — говорит Володина. При этом Василиса не оставляет надежд на то, что стороны поставят друг другу конкретные условия во время переговорного процесса. «Теоретически это возможно, практически — маловероятно», — пишет популярный эксперт.Василиса Володина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кроме того, нынешняя неделя интересна с точки зрения экономических новостей. «Соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах, увы, надувает цены, разбалансирует рынки, колеблет в очередной раз курсы валют… Но все равно больше похоже не на разрушение старого, а на создание новой системы правил, нового типа взаимодействия стран друг с другом», — говорит экс-звезда шоу «Давай поженимся!». Володина признается, что соединение Юпитера и Нептуна — это редкое явление, которое происходит раз в 13 лет и запускает масштабные процессы. Нельзя забывать и о COVID-19, который в апреле может принести новую волну. Эксперты разнятся во мнениях, будет ли она масштабной, или пройдет незаметно. «Последние дни апреля — коридор затмений. Они принесут другие значимые события, хотя всем нам уже хочется пожить просто без них, без значимых. Но о предстоящих весенних затмениях я еще буду рассказывать», — заключила Володина.