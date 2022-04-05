Володин предложил направить доклад о провокациях на Украине в зарубежные парламенты

Тема: Пленарное заседание Госдумы 5 апреля 2022 года

14:19 Автор: Ольга Шульга

Информацию председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова о ситуации в украинской Буче и о новых готовящихся провокациях на Украине необходимо направить во все национальные парламенты других стран, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты.

«Есть предложение — сообщение председателя комитета по обороне Андрея Валерьевича Картополова направить во все национальные парламенты зарубежных стран. С тем, чтобы наши коллеги, особенно из недружественных государств, были проинформированы», — сказал спикер.

По словам Вячеслава Володина, знакомиться с деталями происходящего или нет — право западных политиков, однако информация, представленная председателем Комитета по обороне, не должна остаться лишь в зале пленарных заседаний Госдумы.

«Просьба к Комитету по международным делам, (главе комитета — прим. ред.) Леониду Эдуардовичу Слуцкому, довести данную информацию до наших представителей в других странах, чтобы они, со своей стороны, проинформировали уже зарубежные национальные парламенты», — сказал спикер.

Вячеслав Володин подчеркнул, что российские парламентарии ждут ответа по этой ситуации от зарубежных коллег.

«Пускай выскажут свою позицию, хватит занимать позу страуса, как будто ничего не происходит. Совершенно очевидно, ситуация в Буче инспирирована Соединенными Штатами Америки», — отметил спикер.

Ранее западные СМИ и украинские власти распространили снятые в Буче кадры, на которых можно увидеть тела погибших, лежащих на дороге. В Минобороны России назвали их провокацией. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не причастны к убийствам мирных граждан: все подразделения Вооруженных сил РФ покинули город еще 30 марта, в то время как видео было опубликовано в ночь на 3 апреля. Выступая на пленарном заседании Госдумы 5 апреля, Андрей Картополов сообщил, что у Минобороны есть информация о готовящихся новых провокационных съемках, направленных против российских военных, на территории Украины. Фотографии и видеокадры из Бучи депутат назвал очередной постановкой киевского режима для западных СМИ.

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