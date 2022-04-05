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Жена Дмитрия Тарасова заговорила о предательстве

Жена Дмитрия Тарасова заговорила о предательстве
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко оставила противоречивые сообщения.    Модель разместила несколько загадочных постов, в которых сообщила о предательстве близкого человека. Разумеется, поклонники сразу же подумали о проблемах в звездной семье. Началось все с того, что Анастасия Костенко пустилась в пространные рассуждения о предательстве. По мнению модели, прощать за это не нужно, ведь человек, способный на подлость, никогда не изменится. «Предатели не заслуживают второго шанса. Пройдет время, пусть даже несколько лет, и такой человек предаст во второй раз. Теперь могу сказать, что проверено», — написала многодетная мама.
Дмитрий Тарасов с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Разумеется, фанаты подумали, что Костенко говорит о проблемах в личной жизни. Еще бы, ведь Дмитрия Тарасова периодически подозревают в изменах жене. Лишь спустя пару часов Анастасия снова вышла на связь, чтобы опровергнуть семейные неурядицы. «Мой муж — моя крепость. Мы очень друг друга любим, бережем и ценим. Не дождетесь! Я выставила свою мысль без цели освещения конфликта. Просто мне так легче. Речь о дружбе, которая бы отметила 21 год, но обстоятельства сложились иначе. Я не унижаюсь и считаю, что это нормально — быть расстроенной и огорченной из-за произошедшего», — поделилась Настя. Модель подчеркнула, что всегда очень серьезно относилась к дружбе. У нее много подруг, с которыми она общается на протяжении долгих лет и требует отзывчивости и преданности на 100%. Вся эта ситуация расстроила Костенко, но не выбила ее из колеи. В самые сложные минуты ее поддерживают муж и дети, которые всегда готовы прийти на помощь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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