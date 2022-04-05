Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в соцсетях критикуют обложку Men's Health

"Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в соцсетях критикуют обложку Men's Health

"Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в соцсетях критикуют обложку Men's Health

В сети бурно обсуждают новый номер журнала Men's Health: на представленной сегодня обложке номера за апрель — май 2022 года (выполненной в цветах российского триколора) — актер Павел Деревянко и ряд громких заголовков. Самым спорным из них оказался "Все про дам. Женщина, инструкция по эксплуатации". Также новый номер осветит главные фитнес-тренды года под духоподъемным лозунгом "А мы крепчаем" и расскажет "как сохранять оптимизм, когда вокруг такое".


Коллеги, вы там не перегрелись случаем на холодном московском солнце? Может, 90-е и вернулись, но не настолько же. Что дальше — цитаты из Домостроя?

 — отреагировали на обложку в телеграм-канале "Антиглянец".

Фемактивистка Залина Маршенкулова также раскритиковала подобный креатив:

Три раза проверила, какой год и месяц указан. А вы говорите — щас не время! Унижать и эксплуатировать женщин всегда время есть.

Телеграм буквально взорвался от обсуждения обложки:

Бессмысленный и беспощадный русский мужской глянец зачем-то еще агонизирует, но с такими выносами лучше бы уже упокоился окончательно. Инструкция по эксплуатации женщин (простите, дам) особенно резонирует с повесткой,

— написали в канале "Беседы о русской халтуре".

За последние месяцы это не первая обложка, подвергшаяся критике. В марте разыгрался скандал из-за выноса "Поколение Z" на обложке российского Elle: некоторые решили, что фраза связана с поддержкой спецоперации России на территории Украины, хотя номер был сдан в печать до ее начала и рассказывал действительно о "поколении Z" (это устойчивый термин, которым обозначают людей, родившихся с 1997 по 2016 год, то есть зумеров). В феврале недоумение многих вызвал "специальный женский номер" Maxim, приуроченный к 8 Марта.

В сети тогда спорили, удачным ли подарком для женской аудитории может считаться обложка с актером Сергеем Буруновым, певцом Niletto и психологом Михаилом Лабковским, одетыми в джинсы и майки-алкоголички и названными редакцией "тремя лучшими мужчинами страны".


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Певица Зара показала маму-именинницу
Певица Зара показала маму-именинницу
Лолита Милявская боится говорить
Лолита Милявская боится говорить
Не менее 8 студий Xbox используют Unreal Engine 5 в своих играх
Не менее 8 студий Xbox используют Unreal Engine 5 в своих играх
Ubisoft объявила о прекращении поддержки Ghost Recon Breakpoint
Ubisoft объявила о прекращении поддержки Ghost Recon Breakpoint
"Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в соцсетях критикуют обложку Men's Health
"Женщина, инструкция по эксплуатации" и не только: в
Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети
Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети
Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку
Лолита Милявская после пережитого стресса сделала короткую стрижку
Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal Engine 5
Crystal Dynamics объявили о разработке новой Tomb Raider на Unreal
Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5
Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России
Ингеборга Дапкунайте зарабатывала миллионы в России
Trek to Yomi — объявлена дата релиза, продолжительность и представлен новый геймплей
Trek to Yomi — объявлена дата релиза, продолжительность и представлен

Топ на сегодня

Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных первых частей Monkey Island
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных
Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и это не то, что мы привыкли видеть
Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и

Еще по теме

"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"
Впервые на обложке Maxim появилась модель plus-size
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women's Health
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко заслужили быть на обложке журнала «Дом 2»