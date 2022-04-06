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4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate

4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate


Подписчики сервиса Game Pass Ultimate могут получить бесплатно 4 новых перка для различных игр. Напомним, что забрать перки можно через приложение Game Pass на смартфоне или других устройствах, авторизовавшись под аккаунтом, где имеется подписка Game Pass Ultimate.

MLB The Show 22


В рамках перка игроки могут получить бесплатно 10 наборов The Show.

Super Animal Royale


Очередной перк для условно-бесплатной игры Super Animal Royale, который дает косметические предметы к новому сезону, стартовавшему на днях в проекте.

Black Desert


Множество предметов и бонусов для игры Black Desert.

Apex Legends


Очередной талисман для оружия, который могут получить подписчики EA Play и Game Pass Ultimate.

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По материалам: newxboxone

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4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
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