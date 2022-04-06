6 способов найти общий язык и подружиться с Близнецами

Вадим Карасев

Близнецы — люди, с которыми сложно не подружиться. Тем не менее, очень важно следовать нескольким полезным советам астрологов. Это поможет вас ускорить процесс формирования доверия и поисков точек соприкосновения.

Близнецы относятся к мутабельным Знакам Зодиака, а это значит, что они крайне непоседливы. Перед тем, как начинать строить с ними дружеские или любовные отношения, лучше дважды подумать, ведь вы можете не справиться с их ритмом жизни.

Не ругайте их за отсутствие настроения

Близнецы очень быстро находят мотивацию к каким-либо действиям, но могут так же быстро ее потерять. Сегодня они хотят с вами погулять, а завтра у них другие планы. Не стоит корить их за частые смены настроения, ведь это их суть, часть их характера и энергетики. Они очень динамичны и нестабильны, так что просто примите их такими, какие они есть. В награду вы получите их дружбу и уважение.

Не делайте им замечаний

Никогда и ни при каких обстоятельствах не называйте Близнецов инфантильными, не сравнивайте их с детьми. Это очень бьет по их самолюбию. Да, они порой ведут себя странно, но это никак не говорит об их умственных способностях. Просто эти люди относятся к так называемой группе «молодящихся». Они любят валять дурака, поскольку не хотят казаться унылыми, старыми, скучными. Особенно сильно Близнецы ненавидят, когда их критикуют за то, что они слишком разговорчивы.

Не жалуйтесь на жизнь

Близнецы — люди оптимистичные. Им очень не нравится, когда кто-то говорит им, насколько все плохо в мире. Если у вас есть какие-то личные неурядицы. О них тоже много лучше не говорить. Близнецы обязательно поддержат вас эмоционально, однако, если вы будете «грузить» их негативом, они быстро смекнут, что с вами лучше не откровенничать и не проводить много времени. Будьте осторожнее, так как люди данного Знака Зодиака — совсем не те, кому можно постоянно плакаться в жилетку.

Не становитесь им «папой» или «мамой»

Близнецы — это люди с большим числом вредных привычек, но они ни от кого не потерпят непрошеной помощи в борьбе с этими привычками. Им самим известно, что они тратят слишком много денег, либо ругаются матом. Меньше всего им хочется слушать лекции о том, как это плохо.

Не ревнуйте их

Близнецы славятся тем, что у них невероятно огромное количество друзей. Они заводят новые знакомства почти каждый день, но просто ненавидят, когда кто-то начинает их ревновать. Точнее, само чувство ревности им льстит, а вот проявления этого чувства могут быть не самыми приятными. Как пример можно привести попытки ограничить Близнецов в общении с другими людьми. Этого они вам точно не простят.

Поразите Близнецов умом, юмором и красноречием

Представители данного Знака Зодиака больше всего ценят тех, кто умеет смешно шутить и смеяться над их шутками. Если ваше чувство юмора похоже на их, то у вас есть все шансы стать близкими друзьями или парой. Также Близнецы неровно дышат к тем, кто умнее их. Им нравится общаться с образованными и начитанными людьми. Если вы при этом умеете красиво говорить, то Близнецы влюбятся в вас с первых минут общения.