8 кожаных тренчей от российских брендов — на смену Bottega Veneta и Prada

Вадим Карасев

Тренч — один из самых популярных предметов верхней одежды. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала в новой подборке 8 кожаных моделей от российских брендов.

Кожаные тренчкоты — отличная идея для переходного периода от зимы к весне. К тому же такие модели сейчас снова на пике популярности и мелькают то в звездной хронике, то в модных съемках. Альтернативу хитам Bottega Veneta и Prada, сторонящихся теперь российских модников, ищем у отечественных брендов.





Рози Хантингтон-УайтлиКим Кардашьян





Тина Канделаки

1.Тренч Studio 29

Цена: 23 900 руб.

Розовый цвет остается одним из самых трендовых — то, какой популярностью пользуется "розовая коллекция" Valentino на красных ковровых дорожках, лишнее тому подтверждение. Энтузиазма гоняться за западным люксом, который от российских клиентов сейчас отгораживается всеми способами, у модников все меньше, но свою подборку образов в розовом оттенке можно составить и с помощью российских брендов.





Studio 29

2.Тренч Soeasy

Цена: 18 900 руб.

Бежевый тренч — это классика. Взглянуть на нее по-новому поможет небольшой эксперимент с материалами — лаконичный тренч из экокожи на подкладке станет отличным дополнением к базовому гардеробу на раннюю весну.





Soeasy

3.Тренч Fantôme

Цена: 160 тысяч руб.

Черный кожаный тренч в последние годы часто возвращается в список маст-хэвов: то образ Тринити из "Матрицы" в своих уличных образах воскрешает Белла Хадид, то неповторимый оригинал сам возвращается на киноэкраны. В общем, пылиться в шкафу вещь точно не будет — повод надеть ее найдется.





Fantôme

4.Тренч Sorelle

Цена: 35 000 руб.

Благодаря симметричной шнуровке эту модель оценят любители оригинального кроя. Новаторский штрих уравновешивается при этом классическим приталенным силуэтом.





Sorelle

5.Тренч "Снежная королева"

Цена: 37 990 руб.

Модель особенно подходящая для этой весны, ведь сиренево-лиловый оттенок Very Peri стал цветом года по версии Pantone — все его вариации тоже смотрятся весьма актуально.





"Снежная королева"

6.Тренч Osome2Some

Цена: 38 600 руб.

Тренч с объемными плечами изготовлен из итальянской экокожи молочного цвета. Если у вас в запасе есть яркие аксессуары вроде перчаток или платков, то стоит присмотреться к этой модели — на этом "чистом холсте" комбинировать их можно особенно эффектно.





Osome2Some

7.Тренч You Wanna

Цена: 16 550 руб.

Черный тренч кажется более практичным, но не хочется слишком базовую модель? Выбирайте лакированный — такая модель и без лишних ухищрений смотрится довольно впечатляюще.





You Wanna

8.Тренч Antiga

Цена: 11 899 руб.

Коричнево-оливковый тренч отлично подойдет для повседневного офисного гардероба. Комбинировать его можно и со строгими костюмами, и с джинсами.





AntigaНадя Бесчетникова