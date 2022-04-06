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Агата Муцениеце высказалась о воссоединении с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце высказалась о воссоединении с Павлом Прилучным
Актриса Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным почти два года назад.  Последнее время пара вместе появляется на публике. Агата и Павел Прилучный расстались со скандалом. Муцениеце чувствовала себя обманутой и позволяла себе отпускать колкие реплики в адрес бывшего мужа. Однако со временем бывшим удалось прийти к мирному общению. Первое время звезды старались избегать друг друга на светских мероприятиях. Однако в начале года отношения между ними заметно потеплели. Пара даже провела вместе отпуск в жарком Дубае, что немало удивило поклонников. В Сети даже поползли слухи о воссоединении бывших супругов, а те, будто специально подогревая сплетни, стали все чаще появляться вместе на публике. 33-летнюю Агату засыпали расспросами о возрождении былых чувств. Однако актриса заявляет: теперь их с Павлом связывают только общие дети.
Павел Прилучный с детьми «Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, мы ими и являемся — мы молодцы!» — заключила звезда в личном Telegram-канале. Впрочем, подписчиков такой ответ не успокоил, они верят, что артисты еще могут сойтись. «Конечно, молодцы, только вот молнии такие не между всеми молодцами летают», — пишут пользователи. А некоторые уверяют, что существует некий ролик, на котором звезды запечатлены целующимися на заправке. «Судя по видео — это странная дружба. По дружбе так не целуются», — уверены они. Другие же просят оставить бывших возлюбленных в покое и не распространять сплетни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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